Столкновения полиции и митингующих произошли в центре Киева

Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Столкновения между полицией и митингующими по случаю годовщины событий в ходе "евромайдана" в 2014 году произошли в центре Киева.

Все началось с того, что митингующие установили две туристические палатки и заявили, что намерены ждать отчета президента Украины о ходе расследований массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение. Они попросили полицейских покинуть акцию и не мешать им митинговать. Митингующие предприняли попытку оттеснить полицейских, в результате произошла небольшая потасовка.

Отмечается, что в настоящий момент ситуация стабильна и столкновения прекратились, однако полицейские остаются на митинге.