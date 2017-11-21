Столкновения полиции и митингующих произошли в центре Киева

21 ноября, 19:35
Фото: ТАСС/Архип Верещагин
Столкновения между полицией и митингующими по случаю годовщины событий в ходе "евромайдана" в 2014 году произошли в центре Киева.
Все началось с того, что митингующие установили две туристические палатки и заявили, что намерены ждать отчета президента Украины о ходе расследований массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение. Они попросили полицейских покинуть акцию и не мешать им митинговать. Митингующие предприняли попытку оттеснить полицейских, в результате произошла небольшая потасовка.
Отмечается, что в настоящий момент ситуация стабильна и столкновения прекратились, однако полицейские остаются на митинге.
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