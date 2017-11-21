Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии

21 ноября, 05:58
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Легкомоторный самолет Cessna-172 упал на жилой дом в Сан-Хосе штата Калифорния.
Самолет выполнял полет из аэропорта Рейд Хиллвью. Сразу же после взлета пилот сообщил диспетчеру о сбое в системе и попытался вернуться обратно в аэропорт, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ABC News. В результате, пилоту не удалось выполнить маневр. Воздушная машина упала на гараж, который пристроен к жилому дому.
В результате, пострадало три человека. Один пассажир самолета получил легкие травмы, двое других — серьезные ранения. Всех людей госпитализировали.
Во время падения самолета, в доме находились люди, но ни кто из них не пострадал.
Ранее в Калифорнии уже случались подобные происшествия. В конце февраля этого года четыре человека погибли в результате падения на жилой дом легкомоторного самолета.
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