Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Калифорнии

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Легкомоторный самолет Cessna-172 упал на жилой дом в Сан-Хосе штата Калифорния.

Самолет выполнял полет из аэропорта Рейд Хиллвью. Сразу же после взлета пилот сообщил диспетчеру о сбое в системе и попытался вернуться обратно в аэропорт, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на ABC News. В результате, пилоту не удалось выполнить маневр. Воздушная машина упала на гараж, который пристроен к жилому дому.

В результате, пострадало три человека. Один пассажир самолета получил легкие травмы, двое других — серьезные ранения. Всех людей госпитализировали.

Во время падения самолета, в доме находились люди, но ни кто из них не пострадал.

Ранее в Калифорнии уже случались подобные происшествия. В конце февраля этого года четыре человека погибли в результате падения на жилой дом легкомоторного самолета.