Власти Сербии наградят Валентину Матвиенко за "укрепление мира"

21 ноября, 03:42
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко во время официального визита в Сербию вручат премию братьев Карич за "укрепление мира, демократии, сотрудничества и дружбы между народами".
Депутат сербского парламента, член делегации в ПАСЕ Александр Шешель заявил, что Валентина Матвиенко вносит большой вклад в укрепление отношений между Россией и Сербией. Кроме того, она способствует урегулированию некоторых проблемных вопросов на международном уровне. Поэтому вручение награды именно ей — правильный шаг, пишет газета "Известия".
Визит российской делегации в Сербию рассчитан на два дня. За это время спикер верхней палаты парламента намерена возложить венки к мемориальному комплексу освободителям Белграда, памятнику советскому солдату, посетить церковь Святого Марка и церковь Святой Троицы.
В политической повестке визита, у Валентины Матвиенко запланированы встречи с президентом страны Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович, а также выступление на внеочередном пленарном заседании сербского парламента.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что визит Валентины Матвиенко в Сербию актуален и своевременен. Он уточнил, что Сербия — один из важнейших российских партнеров. В Москве высоко оценивают сохранение Белградом военного нейтралитета и отказ от вступления в НАТО, отказ от участия в антироссийских санкциях и развитие двухсторонних отношений с Россией.
Отметим, премия братьев Карич учреждена в Сербии в 1998 году. Ежегодно ее вручают в разных номинациях. Фактически сербская премия — аналог нобелевской премии. В разные годы ее получателями стали президент России Владимир Путин, кинорежиссер Никита Михалков, политический и государственный деятель Евгений Примаков, патриарх Алексий II.
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