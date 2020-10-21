В Грузии произошла стрельба у офиса правящей партии

Фото: ТАСС/Давид Мдзинаришвили

Неизвестные открыли стрельбу у офиса правящей партии "Грузинская мечта" в грузинском городе Дманиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Территориально город находится в регионе Квемо-Картли, у границы с Арменией и Азербайджаном.

"В Дманиси у офиса нашей партии произошла тяжелая провокация, к которым мы привыкли… насколько я знаю, произошел выстрел и есть раненые", – заявил исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, на ситуацию строжайшим образом обязаны отреагировать правоохранители.

Ранее в Грузии произошел захват заложников. Неизвестный мужчина проник в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и удерживал там 19 человек. На данный момент проведена спецоперация, злоумышленник задержан. Среди людей, находившихся в отделении кредитной организации, никто не пострадал.

