Пашинян заявил, что ситуация по Карабаху не имеет дипломатического решения

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Премьер-министр Армении записал видеообращение и опубликовал его в своем аккаунте в Facebook.

Он заявил, что вопрос по ситуации в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. Пашинян отметил, что условия, которые приемлемы для Еревана, считаются неприемлемыми в Баку.

"Это показывает, что говорить о каком-то дипломатическом решении бессмысленно, как минимум на данном этапе", – подчеркнул премьер-министр Армении.

17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября по местному времени. Ему предшествовали телефонные переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и руководителями внешнеполитических ведомств Еревана и Баку.

Однако после него стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В Минобороны Армении сообщили, что после вступления его в силу вооруженные силы Азербайджана предприняли наступление на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В военном ведомстве Баку заявили о сбитом армянском истребителе Су-25. Сообщалось, что он пытался нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии.