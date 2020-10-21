Азербайджан опроверг сообщение об уничтожении самолета ВВС страны в Карабахе

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об уничтожении самолета ВВС страны в Карабахе, сообщает ТАСС.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитом азербайджанском военном самолете является ложной", – заявили в пресс-службе министерства.

Ранее в военном ведомстве Армении сообщили о сбитом самолете ВВС Азербайджана на южном направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, избежать конфликта удалось бы только в случае, если бы Армения "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок и при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".

17 октября Армения и Азербайджан договорились о новом гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Регулярно поступают сообщения о раненых и убитых с обеих сторон.