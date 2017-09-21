Попугай случайно сделал покупку в интернет-магазине голосом хозяйки

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Попугай скопировал голос своей хозяйки и случайно сделал заказ в интернет-магазине. Курьезный случай произошел в Великобритании, сообщают "Вести.Ru".

Птица приобрела на сайте Amazon набор подарочных коробок стоимостью 10 фунтов стерлингов (13,5 доллара США). Попугай обманул голосовой помощник "Алекса", работающий через управляющий смарт-устройствами динамик Amazon Echo.

Хозяйка птицы, жительница Лондона Коринн Преториус, разоблачила питомца только после того, как уточнила у всех членов семьи, делали ли они заказ.

После этого женщина записала на видео разговор попугая Бадди с динамиком. Птица, копируя хозяйку несколько раз повторила слово "Алекса", и помощник спросил "Что вы хотите купить?"

В Amazon уже прокомментировали ситуацию. Там уточнили, что обычно для завершения заказа от покупателей требуется подтвердить его словом "да".