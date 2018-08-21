Самый романтичный замок во Фландрии предложил "работу мечты"

Знаменитый замок Гаасбек во Фландрии в Бельгии, разместил вакансию хранителя, который сможет бесплатно проживать в здании-музее.

"Мы ищем нового хранителя музея, вакансия действительно размещена властями фламандского региона. С деталями вы можете ознакомиться на соответствующем ресурсе", – сказала сотрудница секретариата музейного комплекса РИА Новости.

Смотритель, согласно требованиям, будет ответственен за охрану здания, его техническое обслуживание. Также необходимо решать хозяйственные вопросы и осматривать помещения в ночное время. График работы смотрителя с 17.30 до 8.30. Также предусмотрен отпуск на 21 день.

Ранее стало известно, что часть замка в Северной Ирландии, где проходили съемки сериала "Игра престолов" выставили на торги за 656 тысяч долларов. Здание построенного в середине XIX века.