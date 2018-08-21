Президент Сербии надеется дважды встретиться с Путиным до декабря

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что надеется встретиться с Владимиром Путиным этой осенью как минимум дважды. Об этом он сообщил на военном аэродроме Батайница во время смотра двух модернизированных российских истребителей МиГ, пишет ТАСС.

Лидер Сербии надеется встретиться в ноябре с российским коллегой в Белграде и Москве. "Мы ждем его", – сказал Вучич и добавил, что готовится к возможному визиту в Москву в сентябре.

"Я надеюсь также встретиться с российским президентом до его визита в Сербию", – подчеркнул Вучич.

Помимо этого, он рассказал, что Сербия нуждается в поддержке России для решения проблемы Косова.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, визит Путина в Сербию сейчас активно готовится, однако официального заявления Кремль пока не делал.

Сербия рассчитывает, что Владимир Путин будет присутствовать на военном параде в Белграде по случаю столетия окончания военных действий в Первой мировой войне, который пройдет до 11 ноября.

Ранее Александар Вучич поддержал идею о разграничении с албанцами в непризнанной республике Косово.