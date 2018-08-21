Мадонну раскритиковали за бестактные слова памяти об Арете Франклин

21 августа, 14:44
Фото: AP/Evan Agostini/Invision
Пользователи соцсетей раскритиковали поп-певицу Мадонну за слова о недавно скончавшейся "королеве соула" Арете Франклин на церемонии вручения премий MTV VMA. Об этом сообщает "Газета.ру".
Мадонну попросили сказать несколько слов в память о легендарной соул-исполнительнице перед вручением награды за лучший клип года. В своей речи Мадонна говорила больше о себе и начале собственной карьеры. О Франклин она упомянула лишь, что пела ее песню (You Make Me Feel Like) A Natural Woman на одном из первых прослушиваний. "Спасибо, Арета, за вдохновение для нас всех", − закончила вступительное слово певица.
Теперь поклонники недоумевают, почему Мадонна решила отдать дань памяти не Арете Франклин, а самой себе.
16 августа соул-исполнительница Арета Франклин скончалась в США в возрасте 76 лет. По словам родных певицы, она умерла от рака поджелудочной железы. Известный саксофонист Игорь Бутман назвал Арету Франклин выдающейся звездой.
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