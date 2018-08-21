В Кении нашли древнюю братскую могилу африканских племен

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Археологи нашли в Кении древнее массовое захоронение эпохи халколита, предполагается, что ему более пяти тысяч лет. Братская могила находилась на берегу озера Туркана.

Как сообщает "Мир 24", под землей были погребены 580 человек, среди которых мужчины, женщины, дети и старики. Размер кургана – 30 метров в диаметре.

Археологи отметили, что людей похоронили без ритуальных артефактов, под огромными каменными столбами. Предположительно, могилу сделали ранние африканские племена, занимавшиеся на этой территории скотоводством.

В декабре 2017 года археологи нашли в Крыму захоронение на месте массовой казни времен Золотой Орды. Специалисты обнаружили два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Всего эксперты насчитали более 70 останков.