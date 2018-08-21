Пострадавшего от отравления в Эймсбери британца повторно госпитализировали

21 августа, 03:47
Фото: AP/Frank Augstein
Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления в Эймсбери, был снова госпитализирован. На этот раз речь идет о проблемах со зрением, передает РИА Новости, ссылаясь на газету Guardian.
По словам брата потерпевшего Мэттью Роули, Чарли выбит из колеи, он не может видеть, у него размытое зрение.
Журналистам не удалось выяснить, связана ли эта госпитализация с отравлением. В больнице Солсбери, куда был направлен Роули, заявили что лечения от отравления нервно-паралитическим веществом в данный момент никому из пациентов не проводится.
Утром 4 июля в городе Эймсбери обнаружили двоих человек, которые подверглись воздействию неизвестного вещества. Их доставили в больницу в критическом состоянии.
Позже представители Скотленд-Ярда заявили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в расположенном по соседству Солсбери.
Восьмого июля одна из пострадавших – 44-летняя Дон Стерджес – скончалась в окружной больнице Солсбери.
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