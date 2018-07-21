На севере Финляндии разбился норвежский вертолет

На севере Финляндии в субботу, 21 июля, потерпел крушение, вертолет из Норвегии. По предварительной информации, погиб один человек. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на спасательные службы.

На борту находились два человека. Один из них доставлен в больницу в Норвегии. Финская полиция будет проводить следственные мероприятия на месте происшествия, отмечает ТАСС.

Причина случившегося не известна.

Ранее сообщалось, что 17 июля вертолет потерпел крушение на военно-морской базе около южнокорейского города Пхохан. Он выполнял тренировочный полет и упал на взлетно-посадочную полосу с высоты 10 метров. Пять человек погибли.