Действующий президент Индонезии одержал победу на выборах

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Действующий президент Индонезии Джоко Видодо победил на прошедших 17 апреля в стране выборах, сообщает телеканал CNN.

Член Демократической партии борьбы набрал 55,5% голосов, обогнав своего конкурента Прабово Субианто, который представляет партию "Движение за великую Индонезию". Последний получил 44,5%. Таким образом, Видодо останется на второй срок.

Субианто уже объявил, что не согласен с результатами голосования и собирается оспорить их в Конституционном суде.

Политики уже были соперниками на выборах 2014 года. Тогда Видодо набрал большинство голосов, а Субианто покинул президентскую гонку до официального объявления результатов выборов.