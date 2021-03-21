Депутат Рады рассказал о планах Зеленского на Украину

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Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским пытается начать кровопролитие в стране. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

В своем выступлении политик подчеркнул, что оппозиция не будет реагировать на провокации властей.

"Главный их (властей. – Прим. Ред.) план был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!" – заявил Рабинович.

Депутат пояснил, что власти страны хотят развязать войну для того, чтобы скрыть свои преступления. Рабинович особо отметил усиление цензуры и увеличение масштабов коррупции в Украине. По его мнению, страна находится в большой беде.

"Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. <…> Сегодня нужно думать о выживании государства", – цитирует слова политика официальный сайт партии.

В то же время Рабинович предположил, что граждане могут сами выйти на улицу. Он пожелал украинцам спокойствия и терпения.

Ранее в Киеве прошла акция в поддержку осужденного экс-главы запрещенной на территории России экстремистской организации "Правый сектор" Сергея Стерненко. В ходе шествия участники закидали офис президента Украины Зеленского дымовыми шашками и петардами.