С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

06:46

Депутат Рады рассказал о планах Зеленского на Украину

за рубежом политика

Фото: depositphotos/reflextions

Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским пытается начать кровопролитие в стране. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

В своем выступлении политик подчеркнул, что оппозиция не будет реагировать на провокации властей.

"Главный их (властей. – Прим. Ред.) план был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!" – заявил Рабинович.

Депутат пояснил, что власти страны хотят развязать войну для того, чтобы скрыть свои преступления. Рабинович особо отметил усиление цензуры и увеличение масштабов коррупции в Украине. По его мнению, страна находится в большой беде.

"Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. <…> Сегодня нужно думать о выживании государства", – цитирует слова политика официальный сайт партии.

В то же время Рабинович предположил, что граждане могут сами выйти на улицу. Он пожелал украинцам спокойствия и терпения.

Ранее в Киеве прошла акция в поддержку осужденного экс-главы запрещенной на территории России экстремистской организации "Правый сектор" Сергея Стерненко. В ходе шествия участники закидали офис президента Украины Зеленского дымовыми шашками и петардами.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать