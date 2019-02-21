Американец за четыре дня заработал на уборке снега 35 тысяч долларов

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18-летний ландшафтный дизайнер Дэвид Холстон за четыре дня заработал 35 тысяч долларов за уборку снега на улице, сообщает "Мир 24".

Молодой человек убирает снег в городе Кер-д'Ален (штат Айдахо). По словам Холстона, друг попросил его привезти плужный снегоочиститель в Сиетл, куда он ехал к матери. Предприимчивый молодой человек разместил объявление, в котором предложил свои услуги по уборке снега.

Ему начали звонить с просьбами очистить дороги и парковки от снега. За четыре дня он убрал 15 участков, за работу ему платили от 500 до 750 долларов в час.



Холстон рассказал журналистам, что планирует пожертвовать часть денег своей церкви, а также купить оборудование для газонов.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада около города Оук-Гроув в Миссури (США) произошла крупная авария. По данным дорожной полиции штата, на трассе I-70 столкнулись 47 автомобилей. Один человек погиб, еще несколько пострадали.