Исландия продолжит охотиться на китов

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Власти Исландии продлили разрешение на китовую охоту еще на 5 лет, передает РИА Новости со ссылкой на Sveriges Radio.

Документ был подписан министром по вопросам рыбной ловли Кристианом Фор Юльссоном. Сообщается, что годовая квота составит 209 китов-финвалов и 217 малых полосатиков.

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство населения Исландии выступает против этого промысла, подчеркивает радиостанция.

Несмотря на жесткую критику со стороны мировой общественности, правительство страны утверждает, что добыча ведется ответственно и под строгим надзором специальных ведомств.

Охоту на китов в Исландии возобновили более 10 лет назад. С тех пор в отношении страны действуют американские санкции.

Помимо Исландии, китобойный промысел ведется и в Норвегии. В конце 2018 года о намерении возобновить добычу китового мяса объявила Япония.