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В мире

21 января, 19:22

Первый танкер с российским газом прибудет в Бостон 23 января

за рубежом экономика

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Танкер с природным газом российского завода "Ямал СПГ" продолжает путь в США после задержки, сообщает РИА Новости. В порт Бостона танкер должен прибыть 23 января.

Сжиженный газ отгрузили в британском порту Isle of Grain. Он должен был прибыть в США 20 января, однако 19 января неожиданно повернул в сторону Испании. Как выяснилось, экипаж судна поменял курс из-за погоды.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1 процента), китайские CNPC (20 процента) и Фонд Шелкового пути (9,9 процента) и французская Total (20 процента). Ожидалось, что первая партия топлива пойдет в Азию.

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