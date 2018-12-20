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Полиция ФРГ предупредила аэропорты страны о возможной угрозе безопасности. Об этом сообщили в управлении федеральной полиции в Потсдаме.

"В том, что касается зоны ответственности федеральной полиции, силы безопасности во всех аэропортах приведены в состояние готовности", – сказали в управлении, пишет Bild/

По данным издания, предупреждение получили все 14 крупных воздушных гаваней Германии.

Ранее в СМИ появилась информация, что меры безопасности повысили в аэропорту Штутгарта. Камеры видеонаблюдения в авиагавани зафиксировали там подозрительных лиц, которые проходят в списке исламистов и представляют потенциальную опасность.