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20 декабря, 17:16

"Новая церковь" пыталась заказать копию посоха святителя Петра

за рубежом религия

20 декабря, 17:16

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Фото: ТАСС/Zuma

Представители "новой церкви" Украины связывались с ювелирами из Москвы, чтобы заказать точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси Петра. Об этом архимандрит Лазарь, секретарь Свято-Успенской Святогорской лавры канонической УПЦ, написал на странице в Facebook.

Он отметил, что посох хотели изготовить по случаю "интронизации" предстоятеля так называемой "православной церкви Украины" Епифания. Лазарь подчеркнул, что российские ювелиры отказались выполнять заказ.

Ранее украинский парламент решил лишить Украинскую православную церковь ее названия. Инициативу поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В начале ноября украинский президент Петр Порошенко и патриарх Варфоломей договорились о создании автокефальной украинской церкви. В ответ Синод УПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинополем. Церковники призвали прихожан не участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.

за рубежом религия

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