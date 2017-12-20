Президент Сербии объяснил нежелание страны вступать в НАТО

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Президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание страны вступать в НАТО.

"Сербия не пойдет в НАТО. Сербия приняла в Народной Скупщине решение о военном нейтралитете, мы хотим сами защищать свое небо и свою страну, это является решением нашего народа. Нам слишком тяжела история, связанная с НАТО, чтобы мы вообще размышляли о том, чтобы стать частью НАТО", – заявил он во время выступления в МГИМО, передает РИА Новости.

По словам Вучича, Сербия является единственной страной, которая намерена сохранять нейтралитет и иметь собственную армию. Он напомнил, что неоднократно был на саммитах альянса и говорил о нежелании Белграда вступать в НАТО. Там это уже понимают, добавил президент.

Ранее сообщалось, что в Сербии планируют вручить спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко премию братьев Карич за "укрепление мира, демократии, сотрудничества и дружбы между народами".