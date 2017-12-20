Подросткам во Франции могут запретить регистрироваться в соцсетях

20 декабря, 15:28
Фото: ТАСС/DPA/Patrick Seeger
Пользователям до 16 лет во Франции планируют запретить регистрироваться в соцсетях без согласия родителей. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2018 года.
За нарушения соцсетям назначат штраф – 20 миллионов евро или четыре процента общего годового дохода компании. Если несовершеннолетний соберется создать страницу, к примеру, на Facebook, ему будет нужно предоставить письменное разрешение от родителей. Как их станут рассматривать, пока неизвестно, сообщают "Аргументы недели".
Помимо этого, ученики начальных и средних школ не смогут пользоваться мобильными на территории учебного учреждения. Здания оборудуют камерами хранения с индивидуальными ячейками, где гаджет необходимо будет оставить до конца уроков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: