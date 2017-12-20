Подросткам во Франции могут запретить регистрироваться в соцсетях

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Пользователям до 16 лет во Франции планируют запретить регистрироваться в соцсетях без согласия родителей. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2018 года.

За нарушения соцсетям назначат штраф – 20 миллионов евро или четыре процента общего годового дохода компании. Если несовершеннолетний соберется создать страницу, к примеру, на Facebook, ему будет нужно предоставить письменное разрешение от родителей. Как их станут рассматривать, пока неизвестно, сообщают "Аргументы недели".

Помимо этого, ученики начальных и средних школ не смогут пользоваться мобильными на территории учебного учреждения. Здания оборудуют камерами хранения с индивидуальными ячейками, где гаджет необходимо будет оставить до конца уроков.