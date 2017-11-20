Вандалы залили цементом Вечный огонь в Киеве

Фото: ТАСС/YAY

Неизвестные снова залили цементом Вечный огонь в одном из парков Киева. Инцидент произошел на улице Лаврская.

"Сегодня около 7 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в ​​Парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его цементом", – цитирует "Газета.ру" сообщение полиции украинской столицы.

Место происшествия обследуют полицейские и кинологи. С огнем также работает газовая служба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подобный инцидент произошел в начале ноября 2017 года.