Конгресс США не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

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В Конгрессе США подвели итоги расследования возможной тайной связи Дональда Трампа с Москвой. Доказательств "вмешательства России" в предвыборную кампанию по выборам президента США найдено не было.

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей конгресса республиканец Джейсон Чаффетц заявил, что доказательств тайной связи команды Трампа с Москвой не найдено. Он уточнил, что не видит обоснованности в заявлениях демократов. По мнению Чаффетца, такие заявления дискредитировали Демократическую партию, сообщает "Лента.ru" со ссылкой на телеканал Fox News.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что слухи о "вмешательстве России" в выборы США в 2016 году ничем существенным не подкреплены и базируются на непроверенных данных.