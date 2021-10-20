В Италии появились корейские комары, способные переносить опасные заболевания

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Новый вид комаров, способный переносить смертельно опасные заболевания, появился на севере Италии. Об этом говорится в научном журнале Parasites&Vectors.

"Речь идет о так называемых корейских кровососущих комарах, принадлежащих к виду Aedes koreicus. Распространению чужеродных видов комаров благоприятствуют различные факторы, в том числе климатические условия, постоянное передвижение людей и товаров, наличие среды, подходящей для развития их личинок", – говорится в публикации.

Сотрудниками Миланского университета только в североитальянских провинциях Бергамо и Брешия обнаружено около шести тысяч личинок и сотни яиц Aedes koreicus. Они также широко распространены в Южной Корее, Японии, на севере Китая и в некоторых регионах России.

Ученые сообщают, что данный вид комаров хорошо переносит холод. Сейчас они активно распространяются в холмистых и горных районах северной Италии.

Благодаря выявлению вида в Бергамо ученые смогли предположить, что комары попали в эту провинцию через находящийся там международный аэропорт Орио-аль-Серио.

Ранее россиян предупредили об опасности чумных сусликов после фиксирования вспышки заболевания на территории страны.

Отмечалось, что чума и сегодня является одной из глобальных угроз человечеству, несмотря на то что про нее многие уже забыли. В связи с этим важно не допустить ее распространения за пределы локальных очагов.