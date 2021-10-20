В районе острова Иводзима всплыли японские "корабли-призраки" времен Второй мировой

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Из-за сейсмической активности в районе острова Иводзима со дна моря подняло японские "корабли-призраки" времен Второй мировой войны. Фотографии опубликовала телесеть All Nippon News.

На поверхности оказались остовы 24 транспортных корабля, части их корпусов лежат на вулканическом пепле.

Как рассказал изданию The Daily Mail директор Центра содействия исследованиям вулкана Сэцуя Накада, это стало возможно, потому что остров имеет очень плоскую конфигурацию.

Уточняется, что данные корабли были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму в 1945 году. Остров был возвращен Японии только в 1968 году. Долгое время корабли использовали как волнорезы.

Сейчас Иводзима является военной базой Сил самообороны, гражданские лица туда не допускаются.

В среду, 20 октября, на юго-западе Японии в префектуре Кумамото произошло извержение вулкана Асо. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3,5 тысячи метров. Также зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние одного километра.

Ранее сообщалось, что турист запечатлел на одном из Великих озер США таинственный неопознанный объект. Некоторые пользователи Сети, посмотревшие запись, заявили, что это был корабль "Баннокберн", затонувший в начале XIX века. Скептики же посчитали видео оптическим обманом.