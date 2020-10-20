США обвинили россиян в контрабанде товаров Apple на 50 млн долларов

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Власти США обвинили группу из 10 россиян в контрабанде электроники на сумму 50 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру". Прежде всего речь шла о товарах компании Apple.

Товары доставляли в Россию с помощью курьеров, многие из них являлись действующими или бывшими сотрудниками "Аэрофлота". Госдепартамент провел расследование, в результате которого отозвал у сотрудников авиакомпании примерно 113 виз за участие в схеме.

Семерых обвиняемых арестовали в Нью-Йорке, одного – в штате Иллинойс. Еще двое находятся в розыске.

Компания Apple представила линейку новой модели iPhone. Cтартовая цена iPhone 12 составит 799 долларов. Минимальная цена новинок от Apple в России составит 69 990 рублей. В РФ предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнется 21 октября.