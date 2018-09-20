Захарова заявила о превращении Facebook в инструмент американских спецслужб

20 сентября 2018, 17:20
Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега
Facebook на глазах превращается в инструмент спецслужб США, там информационное пространство зачищают от неугодного Вашингтону контента, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат привела в качестве примера партнерское соглашение, заключенное социальной сетью с Атлантическим советом. Документ был направлен на положительное воздействие на выборы по всему миру.
Она назвала этот шаг манипуляцией и обманом людей, которые верят новым медиа и свободе распространения информации. "Сотни миллионов, может быть, больше, стали участниками этой самой социальной среды, в этот самый момент, когда они доверились, их вот так используют", – цитирует Захарову РИА Новости.
Дипломат полагает, что так борцы за свободные выборы и чистоту информационного пространства начали заниматься вмешательством в дела других государств и распространением фейков.
Она добавила, что российский МИД хотел бы услышать реакцию социальной сети Facebook и профильных международных структур, а также правозащитников по этим вопросам.
Ранее представители Facebook приняли решение не блокировать и не удалять фейковые материалы, а отображать их в ленте новостей ниже. Они заявили, что ложные публикации не противоречат правилам сообщества, а их удаление авторы могут воспринять как нарушение свободы слова. В подобных статьях, по словам администрации соцсети, могут высказываться мнения, альтернативные общепринятым.
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