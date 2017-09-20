Трамп обвинил Хиллари Клинтон в появлении ядерной бомбы у КНДР

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон позволила Северной Корее обзавестись ядерным оружием, сообщают "Аргументы недели".

"После того, как позволила Северной Корее изучить и создать ядерное оружие, пока была госсекретарем (и Билл К. тоже), мошенница Хиллари теперь критикует", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

After allowing North Korea to research and build Nukes while Secretary of State (Bill C also), Crooked Hillary now criticizes. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 сентября 2017 г.



19 сентября во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Трамп пригрозил Пхеньяну полным уничтожением и добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын идет "по пути самоубийства".