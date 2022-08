Трамп обвинил Хиллари Клинтон в появлении ядерной бомбы у КНДР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон позволила Северной Корее обзавестись ядерным оружием, сообщают "Аргументы недели".

"После того, как позволила Северной Корее изучить и создать ядерное оружие, пока была госсекретарем (и Билл К. тоже), мошенница Хиллари теперь критикует", – написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

After allowing North Korea to research and build Nukes while Secretary of State (Bill C also), Crooked Hillary now criticizes.