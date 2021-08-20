Власти Китая разрешили жителям страны заводить троих детей

16:58
Фото: SOPA Images via ZUMA Press Wire/Sheldon Cooper
ПК ВСНП (Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей) внес поправку в закон о народонаселении, согласно которой теперь китайцы могут заводить третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте Xinhua.
"Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей", – говорится в сообщении.
Решение о поправках в закон одобрено на тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.
Также отмечается, что власти Китая примут различные меры поддержки, в том числе финансовые, жилищные и трудовые. Это позволит уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.
Ранее сообщалось, что власти Китая приняли решение отменить штрафы и иные санкции за рождение трех детей. Также отмечалось, что к 2025 году правительство Китая создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: