Власти Китая разрешили жителям страны заводить троих детей

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ПК ВСНП (Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей) внес поправку в закон о народонаселении, согласно которой теперь китайцы могут заводить третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте Xinhua.

"Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей", – говорится в сообщении.

Решение о поправках в закон одобрено на тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.

Также отмечается, что власти Китая примут различные меры поддержки, в том числе финансовые, жилищные и трудовые. Это позволит уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

Ранее сообщалось, что власти Китая приняли решение отменить штрафы и иные санкции за рождение трех детей. Также отмечалось, что к 2025 году правительство Китая создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.