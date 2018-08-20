Премьер Канады объявил об участии в парламентских выборах в 2019 году

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем участии в парламентских выборах 2019 года в качестве лидера правящей Либеральной партии.

"Сегодня я представляю мою кандидатуру. 2019 год наступит уже скоро", – заявил он во время выступления на партийном съезде. Он призвал коллег сделать Канаду лучшей страной для ее граждан.

Выборы намечены на 21 октября 2019 года. Всего в нижней палате парламента 338 кресел. Основная борьба развернется между Либеральной, Консервативной и Новой Демократической партиями.

В 2015 году либералы получили большинство, набрав 39,5 процента голосов. Консерваторам достались 31,9 процента, а новым демократам – 19,7 процента. Лидер победителей получает пост премьер-министра страны.