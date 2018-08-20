Неизвестный с молотком напал на женщин в Лондоне и скрылся

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Неизвестный мужчина с молотком напал на двух женщин в районе Гринвич в Лондоне.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Twitter местной полиции, женщины в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы в критическом состоянии.

В настоящее время полиция установила личность мужчины и объявила розыск. Мотивы нападения пока не установлены.

По данным правоохранительных органов, 27-летний Джо Ксереб страдает психическим расстройством.

17 августа таксист напал с ножом на пешехода в столичном районе Печатники. Полиция предпринимает меры для задержания подозреваемого