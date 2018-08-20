Трамп заменил в Белом доме выбранную супругой мебель

20 августа, 01:29
Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп заменил в Белом доме мебель, которую выбрала его жена Меланья, сообщает "Комсомольская правда". Американский лидер выбрал мебель, которая нравится ему больше.
Третья жена миллиардера, которая является бывшей моделью и занимается дизайном, выбрала интерьер, когда проживала в башне Трампа в Нью-Йорке до переезда в июне. Издание со ссылкой на источник в окружении президента сообщило, что вкусы четы Трампов не совпали. При этом пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм заявила, что Меланья принимала участие и в выборе нового интерьера.
46-летняя Меланья Трамп является супругой нынешнего президента США с 2005 года. Она родилась в Словении, где также получила специальность дизайнера. Первая леди США ранее раскритиковала миграционную политику своего супруга. По словам Меланьи, она не может смотреть на то, как детей мигрантов разлучают с родителями, братьями и сестрами.
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