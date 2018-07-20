Число жертв крушения катера на озере в Миссури выросло до 17 человек

20 июля, 22:41
Фото: ТАСС/Zuma/David Carson
Число жертв крушения туристического катера на озере Тейбл-Рок в штате Миссури выросло до 17 человек, сообщает телекомпания BBC. Всего на борту судна был 31 человек.
Капитану удалось спастись, а рулевой погиб. Всего выжили 14 участников поездки.
Соболезнования родным и близким погибших выразил президент США. "Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп выражают свои самые глубокие соболезнования всем, кто пострадал от вчерашней катастрофы", – цитирует пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс РИА Новости.
По информации властей штата, катер затонул из-за шторма. Ранее сообщалось, что утонули 13 человек, а четверо считались пропавшими.
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