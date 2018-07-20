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20 июля, 12:01

Южнокорейский суд приговорил экс-президента Пак Кын Хе к восьми годам тюрьмы

за рубежом суды политика

Фото: AP/Pool Photo/Kim Hong-Ji

Суд Южной Кореи приговорил бывшего президента Пак Кын Хе к восьми годам тюрьму за растрату государственного бюджета и вмешательство в деятельность правящей партии. Об этом передает РИА Новости.

"Пак Кын Хе приговорена к шести годам лишения свободы за незаконное получение средств из бюджета Национального разведывательного агентства южной Кореи", – озвучили приговор в зале суда.

Судья также отметил, что помимо заключения Пак Кын Хе должна выплатить штраф размером 3,3 миллиарда вон.

Еще два года заключения в тюрьме бывшему президенту назначали за незаконное участие в назначении кандидатов на выборы от правящей партии.

Ранее в апреле этого года центральный суд Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы.

Скандал в Южной Корее начался, когда в прессе появилась информация, что правительство предлагает поддержку крупным корпорациям за денежное вознаграждение.

По этому делу Пак Кын Хе задержали в апреле 2017 года. Ее обвинили по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий и в раскрытии государственной тайны.

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