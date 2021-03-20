Изъятая полицией Франции крупная партия наркотиков оказалась конфетами

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Фото: официальный Twitter-аккаунт @Préfecture de Police
Изъятая французской полицией крупная партия наркотиков оказалась сладостями. Об этом пишет агентство France-Presse.
Полиция Парижа отчиталась о проведенном расследовании в отношении упаковочного цеха наркотиков в среду, 17 марта. По данным правоохранителей, цех снабжал подпольные вечеринки наркотическим веществом экстази.
Специалисты оценили изъятую партию в 1 миллион долларов. На фотографиях, распространенных полицией, были видны розовый порошок и таблетки в пакетах.
Проведенный токсикологический анализ опроверг догадки полицейских. Оказалось, что изъятый порошок не имеет отношения к наркотикам и является измельченными клубничными конфетами.
Ранее российские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Талдоме. Сообщалось, что цех по производству наркотиков организовал 27-летний москвич.
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