Изъятая полицией Франции крупная партия наркотиков оказалась конфетами

Фото: официальный Twitter-аккаунт @Préfecture de Police

Изъятая французской полицией крупная партия наркотиков оказалась сладостями. Об этом пишет агентство France-Presse.

Полиция Парижа отчиталась о проведенном расследовании в отношении упаковочного цеха наркотиков в среду, 17 марта. По данным правоохранителей, цех снабжал подпольные вечеринки наркотическим веществом экстази.

Специалисты оценили изъятую партию в 1 миллион долларов. На фотографиях, распространенных полицией, были видны розовый порошок и таблетки в пакетах.

Проведенный токсикологический анализ опроверг догадки полицейских. Оказалось, что изъятый порошок не имеет отношения к наркотикам и является измельченными клубничными конфетами.

Ранее российские полицейские пресекли деятельность нарколаборатории в Талдоме. Сообщалось, что цех по производству наркотиков организовал 27-летний москвич.