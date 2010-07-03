В Испании задержан британец, изнасиловавший большую часть родни

В Испании задержали британца, который числился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера, сообщает РИА Новости.
По данным испанской Национальной полиции, в течение более 40 лет – с 1956 по 2000 год – задержанный подвергал насилию своих родственников: братьев, сестер, кузенов и племянников. Им было от пяти до 16 лет, уточнили в полиции.
Отмечается, что насильника удалось поймать благодаря сотрудничеству испанских правоохранителей и британского Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Мужчину задержали в местечке Альбокс на юге Испании, где он жил.
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