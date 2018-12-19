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19 декабря, 17:17

Литовского политика подозревают в шпионаже в пользу России

за рубежом политика происшествия

19 декабря, 17:17

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Литовские власти задержали экс-главу оппозиционного "Социалистического народного фронта" Альгирдаса Палецкиса и еще несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Заявление об этом сделал генпрокурор страны Эвалдас Пашилис, сообщает портал Delfi.

Пашилис не уточнил, сколько именно человек были задержаны, однако все они так или иначе связаны с непарламентскими политическими партиями Литвы. Генпрокурор рассказал, что Палецкис, например, был заключен под стражу еще в октябре.​ По информации портала, в литовской полиции утверждают, что оппозиционного политика взяли с поличным, когда он якобы собирал данные для российских спецслужб.

По словам генкомиссара Литвы Линаса Пярнаваса, в ходе обысков правоохранители раскрыли "целую сеть, деятельность которой представляет угрозу национальной безопасности". Он отметил, что в числе подозреваемых в шпионаже есть и гражданин РФ, у которого полицейские нашли оружие.

Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис, со своей стороны, подчеркнул, что подозреваемые пытались повлиять на политические процессы в республике. За шпионаж в Литве им грозит от двух до десяти лет тюрьмы.

В начале декабря президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс вводит санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских военных кораблей в Керченском проливе. Литовский лидер также обвинила Москву в "запугивании" литовских министров, в частности, главы МИД Литвы. При этом она так и не уточнила, о каких конкретно санкциях и угрозах идет речь.

за рубежом политика происшествия

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