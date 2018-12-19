Газета Financial Times назвала человека года

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Британская газета Financial Times назвала американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса человеком года. Издание отмечает, что в случае с Соросом выбор редакции также касается ценностей, которые он представляет. Газета подчеркивает, что он является "знаменосцем либеральной демократии и открытого общества".

"На протяжении более трех десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Из-за его приверженности к открытости, свободе СМИ и защите прав человека на протяжении долгого времени он привлекает на себя гнев авторитарных режимов и все больше популистов, которые продолжают укреплять свое положение, особенно в Европе", – пишет газета.

Джордж Сорос – американский финансист и инвестор. Его компания Quantum почти за 40 лет заработала 35 миллиардов долларов. На ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около миллиарда долларов. Также Сорос занимается политикой: его фонды неоднократно обвиняли в организации смены власти во многих странах, причем сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. Также многие государства обвиняли его во вмешательстве в свои внутренние дела.