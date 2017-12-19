Убийца посла РФ в Турции был связан с мятежным проповедником Гюленом

Фото: AP/Chris Post

Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший российского посла в Турции Андрея Карлова, был связан с проповедником Фетхуллахом Гюленом, заявили в турецкой прокуратуре.

Речь идет о религиозном деятеле, которого власти страны обвиняют в попытке организации госпереворота 15 июля 2016 года, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

До волны протестов летом 2016 года в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и Фетхуллах Гюлен были коллегами. Последний являлся общественным деятелем, проповедником и основателем движения "Хизмет". У Гюлена было много сторонников, что позволило партии Эрдогана победить на выборах еще во времена, когда тот был премьер-министром.