Крупнейший авианосец британских ВМС дал течь после начала службы

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Крупнейший авианосец британского Королевского флота Queen Elizabeth дал течь через две недели после начала службы.

Корабль каждый час берет на борт до 200 литров воды из-за проблем с уплотнением вала одного из механизмов. Судно будут ремонтировать во время стоянки в Портсмуте, где его скорее всего поставят в сухой док, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Стоимость авианосца составила 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Он вошел в состав флота 7 декабря. Корабль длинной 280 метров обладает водоизмещением 65 тысяч тонн. Предполагается, что на нем будут служить примерно 1,6 тысячи человек. На нем находятся 40 летательных аппаратов, включая истребители поколения F-35 и вертолеты вертолеты Merlin.

Как рассказали представители британских ВМС, ремонт не повлияет на запланированные испытания судна.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал новый авианосец Queen Elizabeth "удобной морской целью".