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В мире

18:33

Более половины населения мира не имеет доступа к нормальным туалетам – ООН

за рубежом

Фото: depositphotos/duskbabe

Более 4 миллиардов человек в мире не имеют доступа к надлежащим средствам санитарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Организации объединенных наций (ООН).

Доклад был подготовлен и опубликован на сайте ООН по случаю отмечаемого 19 ноября Всемирного дня туалета.
"Более половины населения мира не имеет нормальных туалетов. Сегодня в мире живут 4,2 миллиарда человек, которые не имеют доступа к надлежащим средствам санитарии", – заявили в организации.

В ООН уточнили, что эта проблема важнее, чем кажется на первый взгляд. Как следует из доклада, ряд стран теряет до 5 процентов ВВП на душу населения из-за болезней, которые работающее население переносит из-за антисанитарных условий дома и на работе.

Ранее первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект резолюции по контролю над вооружением. Документ предложили представители РФ, причем его поддержали 174 государства (в том числе и США).

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