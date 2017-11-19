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Полицейский во Франции расстрелял шестерых человек, трое из них погибли.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 18 ноября. Как сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники, после стрельбы мужчина покончил с собой.

В результате инцидента ранения получили девушка полицейского, ее мать и сестра. Отец девушки и двое соседей погибли.

По предварительным информации, причиной перестрелки стала ссора, во время которой девушка сообщила, что расстается с молодым человеком.