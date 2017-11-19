Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma
Полицейский во Франции расстрелял шестерых человек, трое из них погибли.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 18 ноября. Как сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники, после стрельбы мужчина покончил с собой.
В результате инцидента ранения получили девушка полицейского, ее мать и сестра. Отец девушки и двое соседей погибли.
По предварительным информации, причиной перестрелки стала ссора, во время которой девушка сообщила, что расстается с молодым человеком.