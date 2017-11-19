В Калифорнии расследуют 20 дел о сексуальных преступлениях в шоу-бизнесе

19 ноября, 10:43
Фото: ТАСС/Zuma\John Walker
Полиция Лос-Анджелеса ведет расследование почти двадцати дел, касающихся причастности представителей шоу-бизнеса США к правонарушениям на сексуальной почве.
Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на конфиденциальную информацию, полученную от источников в правоохранительных органах. Согласно этим сведениям, в том числе речь идет об известных широкой публике лицах главным образом мужского пола. Их подозревают в различных правонарушениях, от домогательств к подчиненным женского пола до изнасилования с отягчающими последствиями.
Ранее голливудский актер Сильвестр Сталлоне назвал ложной информацию о том, что в 1986 году он принуждал девушку-подростка вступить в половой контакт с ним и его охранником.
Сталлоне не единственный голливудский актер, которого в последнее время обвиняли в принуждении к половому акту. Ранее сообщалось, что обвинения в адрес Стивена Сигала поступили от актрисы Порши де Росси.
В октябре около 50 актрис обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Среди них – Анджелина Джони, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Его пожизненно исключили из Американской академии телевидения. Аналогичные обвинения прозвучали в адрес многих знаменитостей, в частности Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и Эда Вествика.
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