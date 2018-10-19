В Сети появилось видео наезда поезда на людей в Индии

Фото: Mash

В Сети появилось видео наезда поезда на людей в штате Пенджаб в Индии. Ролик опубликовал на своей странице в Twitter пользователь @SATINDER_13.



Местные власти призывают жителей района помочь сотрудникам экстренных служб.

Инцидент произошел в пятницу, 19 октября, неподалеку от города Амритсар, штат Пенджаб. По предварительной информации, в результате происшествия могли погибнуть по меньшей мере 50 человек. Множество людей было госпитализировано с травмами различной степени тяжести.

Сообщается, что люди жгли чучела вблизи железнодорожных путей, отмечая популярный индуистский праздник – Дашахру, и не услышали звук пребывающего поезда. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.