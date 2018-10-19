19 октября 2018, 20:07В мире
В Сети появилось видео наезда поезда на людей в Индии
Фото: Mash
В Сети появилось видео наезда поезда на людей в штате Пенджаб в Индии. Ролик опубликовал на своей странице в Twitter пользователь @SATINDER_13.
Train Accident #Amritsar pic.twitter.com/THs3jfp0fZ— Satinder pal singh (@SATINDER_13) 19 октября 2018 г.
Местные власти призывают жителей района помочь сотрудникам экстренных служб.
Инцидент произошел в пятницу, 19 октября, неподалеку от города Амритсар, штат Пенджаб. По предварительной информации, в результате происшествия могли погибнуть по меньшей мере 50 человек. Множество людей было госпитализировано с травмами различной степени тяжести.
Сообщается, что люди жгли чучела вблизи железнодорожных путей, отмечая популярный индуистский праздник – Дашахру, и не услышали звук пребывающего поезда. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.