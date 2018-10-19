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Первый паспорт с указанием нейтрального пола выдали в Нидерландах 57-летнему Леонне Зейгерсу. Добиться этого женщине, которая раньше была мужчиной, удалось через суд.

Теперь в графе пол у Зейгерс в паспорте стоит теперь X вместо M или V, которые обычно используются для указания мужского или женского пола.

Как сообщает "Мир 24", сейчас в Нидерландах около 4 процентов граждан не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам.

В октябре мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал положение, которое позволяет указывать третий пол в свидетельстве о рождении. Нью-Йорк стал пятым штатом в США после Калифорнии, Орегоны, Вашингтона и Нью-Джерси, где третий пол можно официально указывать в документах. Для подачи заявления не нужна медицинская справка. В документе будет указан третий вариант пола – крестик – "Х".

Третий пол также признается в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Германии, Непале, Бангладеш и Пакистане.

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