Почти 60 глав государств приняли приглашение на форум мира

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Около 60 глав государств приняли приглашение Парижа участвовать в форуме мира, который пройдет 11-13 ноября. Об этом сообщил генеральный секретарь форума Марк Реверден.

"Многие европейские главы государств уже подтвердили. Также лидеры африканских стран, например, президент Кении, король Марокко. Планирует прибыть президент Колумбии, президент Турции. 60 стран подтвердили свое участие", – сказал он, передает РИА Новости.

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин приедет 11 ноября в Париж для участия в мероприятиях по случаю 100-летия со дня окончания Первой Мировой войны.

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