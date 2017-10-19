Эксперт назвал возможный удар КНДР по кораблям США поводом для войны‍

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Северная Корея не перейдет к практической реализации угроз в адрес США первой. Такое мнение высказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин. Ранее власти страны пообещали Штатам нанести неожиданный удар.

"Не думаю, что северокорейцы готовы нанести какой-то упреждающий удар или первыми начать широкомасштабные военные действия, так как отлично понимают, чем это для них закончится. Главная цель подобных заявлений – это еще раз показать американцам и их союзникам в регионе, что КНДР в любой момент готова отразить возможную агрессию", – цитирует эксперта RT.

Суть эмоциональных заявлений со стороны Пхеньяна и Вашингтона в демонстрации нежелания начать переговоры, полагает Жебин. Он выразил надежду, что две страны установят контакт в Москве на конференции по нераспространению. "Тем более что американские официальные лица, в том числе госсекретарь США Рекс Тиллерсон, уверяют, что США и сам президент Трамп якобы высказываются именно за мирное урегулирование", – пояснил эксперт.

КНДР озвучила очередную угрозу в адрес Штатов, пообещав нанести неожиданный удар. Так Пхеньян прокомментировал совместные маневры США и Южной Кореи у водных границ страны. Кроме того, в Северной Корее отмечали, что ситуация на полуострове накалена настолько, что ядерная война может начаться в любой момент.

Пхеньян и Вашингтон регулярно обмениваются военными угрозами, ни одна из которых не нашла практического выражения. Противники обещали друг другу "уничтожение", "огонь и ярость", "расплату" или "невиданные испытания".

Конфликт между США и КНДР возник на фоне развития в последней ракетной и ядерной программы. Штаты настаивают на разоружении страны, Пхеньян неизменно отвечает отказом и продолжает испытания вооружения.

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