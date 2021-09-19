В Киеве провели ЛГБТ-марш под песню "Украина – это ты"

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В центре Киева состоялся "Марш равенства", организованный сторонниками ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает портал НВ.ua.

Шествие провели на участке от Владимирской улицы до площади Льва Толстого. Людей сопровождала "платформа королев", где люди в яркой одежде исполняли песню "Украина – это ты".

Среди гостей шествия – посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Участники марша предъявили ряд требований к украинским властям, в частности – реализовать принципы правовой ответственности за преступления на почве нетерпимости.

На всем маршруте следования "Марша равенства" было организовано оцепление из сотрудников правоохранительных органов. Противники ЛГБТ-движения попытались прорвать его, но не преуспели. В парке Шевченко против шествия провели протестную акцию, которая собрала порядка 200 человек.

В июле в России произошел скандал, когда хозяйка гостевого дома в Анапе выгнала постояльцев, объяснив свое решение негативным отношением к ЛГБТ-сообществу.