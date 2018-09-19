19 сентября 2018, 17:16В мире
Президент Южной Кореи впервые выступил перед жителями КНДР
Фото: AP/Ahn Young-joon
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые публично выступил перед жителями КНДР. Он обратился к 150 тысячам зрителей на стадионе в Пхеньяне.
"Давайте сделаем большой шаг к миру и войдем вместе в новое будущее", − цитирует обращение Мун Чжэ Ина РИА Новости. Он также рассказал собравшимся о результатах переговоров c Ким Чен Ыном. Зрители встретили речь президента Южной Кореи овациями и криками "Ура!".
Отмечается, что перед началом массового гимнастического шоу на трибуне стадиона рядом с Мун Чжэ Ином находился и лидер КНДР Ким Чен Ын.
Саммит между лидерами Северной и Южной Корей − уже третий в этом году. Он продлится до 20 сентября. Эксперты назвали нынешнюю встречу самой символической, отметив высокий уровень приема гостей в Пхеньяне.
В рамках саммита лидеры Южной Кореи и КНДР Лидеры подписали декларацию о дальнейшей денуклеаризации полуострова, нормализации двусторонних отношений и возобновлению сотрудничества.
В Кремле положительно оценили результаты межкорейского саммита в Пхеньяне.
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